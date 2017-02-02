Калуга, 2 февраля, 2017, 11:25 — ИА Регнум. Генеральный директор обнинского Физико-энергетического института имени А. И Лейпунского Калужской области, доктор физико-математических наук Андрей Говердовский выступил одним из инициаторов строительства по соседству с возглавляемым им научным учреждением храма, сообщает 2 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Pressaobninsk.ru Борьба из-за будущего церковного памятника

«В этом храме будут выбиты имена тех, кто посвятил себя мирному атому. И появление такого памятника в непосредственной близости с Физико-энергетическим институтом очень символично. Строить его где-то в другом месте — это предательство», — заявил местным СМИ Говердовский.

Как пишет газета «Неделя Обнинска», «Говердовский даже не постеснялся признаться, что в храмах он не разбирается, и даже в церковь не ходит. Интересно, как в таком случае столь далекий от религии человек может рассуждать о важности подобного объекта, тем более в преамбуле памятника первопроходцам атомной энергетики».

Как и предполагалось, перспектива строительства еще одного храма в Обнинске вызвала неоднозначную реакцию у населения. Прошедшие публичные слушания собрали более сотни желающих высказаться. «Здесь можно построить именно памятник, но не храм, — высказался против идеи местный житель Иван Бондаренко. — Известно, что многие из атомщиков были атеистами, некоторые даже писали завещания, в которых просили не ставить кресты на их могилы. Поэтому строить храм в память об этих людях — проявление неуважения к ним».

Газета отмечает, что большинство участников слушаний заявили, что они не имеют ничего против самого храма. Людей конкретно не устраивает именно место, определенное под его строительство. Так, к примеру, свое мнение на этот счет хотела высказать жительница дома №1/6 на улице Ленина Елена Шахлович. Многоэтажка, в которой проживает женщина, находится буквально в нескольких метрах от той территории, где инициаторы намерены возвести религиозный объект.

«Мы не против храма. Но не на этом же месте! Вы посмотрите, какая маленькая здесь территория! Наш дом расположен прямо в нескольких шагах от него. И что здесь будет?! Начнут службы проводить, людей отпевать. И все это — под нашими окнами? А машины куда прихожане будут ставить? Здесь сейчас-то места нет! Знаете, есть такое высказывание: «Прельщает идея, но смущает реализация!» — сказала Шахлович.

Между тем в редакцию независимого новостного портала Obninsk.Name обратилась местная жительница Светлана Кузьмичева, которая встала на сторону тех, кто выступает против появления святыни в конкретно указанном месте."Если хотят сохранить память о наших физиках-ядерщиках, надо более активно работать с образовательным сектором Обнинска: экскурсии в ФЭИ, на АЭС. Также можно в памятные даты в школах организовывать беседы. И еще много чего можно предпринять, чтобы достучаться до молодых сердец, которые передадут эти имена дальше. А храму там не место», — считает Светлана Кузьмичева. По ее мнению, в Обнинске и без того немало храмов. Тем более, как пояснила женщина, еще один уже строится в Старом городе.

«Несмотря на то, что не является жительницей Старого города, Светлана планирует выйти на связь с протестующими, чтобы поставить свою подпись в необходимом документе. К этому же она призывает всех неравнодушных к данному вопросу горожан», — сообщает Obninsk.Name .

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Калужской митрополии, в настоящее время к Благочинию города Обнинска относятся восемь православных храмов и Молитвенный дом.