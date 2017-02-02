«Потенциальное снижение ставки может привести к неуправляемой девальвации»
Москва, 2 февраля, 2017, 11:23 — ИА Регнум. Сюрпризов от очередного заседания ЦБ ждать не стоит, ключевая ставка сохранится на уровне 10%. Об этом завил корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников в преддверии заседания Cовета директоров, который примет решение по ключевой ставке.
«От решения Банка России мы не ожидаем сюрпризов. Сейчас ставка держится на уровне 10%. С нашей точки зрения, регулятор пока не будет продолжать цикл смягчения денежно-кредитной политики и оставит все как есть. Минфин уже приступил к валютным интервенциям, что в конечном итоге ослабит курс рубля. Потенциальное снижение ставки способно дополнительно надавить на нашу валюту, и в итоге ситуация вполне может выйти из-под контроля», — отметил он.
«Схожую ситуацию мы наблюдали в конце 2015 — начале 2016 года, когда рубль обесценился слишком сильно», — добавил эксперт.
Кроме того, уровень инфляции сейчас держится вблизи исторических минимумов, по итогам 2016 года он составил лишь 5,4%, напомнил эксперт. «Признаков усиления ценового давления также не наблюдается, за неполный январь 2017 года цены выросли всего на 0,1% против +1% за аналогичный период годом ранее. В таких условиях необходимость в борьбе с ценовым давлением отсутствует», — говорит аналитик.
Таким образом, ЦБ РФ с высокой долей вероятности оставит все как есть, прогнозирует Мельников. «Рубль вряд ли на это продемонстрирует какую-либо реакцию — традиционно решения нашего Центробанка имеют крайне ограниченное влияние на курс пары рубль/доллар и евро/рубль. Скорее всего, на протяжении всего дня доллар будет держаться вблизи отметки 60 рублей, евро стабилизируется чуть ниже 65 рублей», — предполагает эксперт.
3 февраля состоится очередное заседание Совета директоров ЦБ, где будет принято решение о величине ключевой ставки. Сейчас величина ключевой ставки составляет 10%.