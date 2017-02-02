Москва, 2 февраля, 2017, 11:23 — ИА Регнум. Сюрпризов от очередного заседания ЦБ ждать не стоит, ключевая ставка сохранится на уровне 10%. Об этом завил корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников в преддверии заседания Cовета директоров, который примет решение по ключевой ставке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

«От решения Банка России мы не ожидаем сюрпризов. Сейчас ставка держится на уровне 10%. С нашей точки зрения, регулятор пока не будет продолжать цикл смягчения денежно-кредитной политики и оставит все как есть. Минфин уже приступил к валютным интервенциям, что в конечном итоге ослабит курс рубля. Потенциальное снижение ставки способно дополнительно надавить на нашу валюту, и в итоге ситуация вполне может выйти из-под контроля», — отметил он.

«Схожую ситуацию мы наблюдали в конце 2015 — начале 2016 года, когда рубль обесценился слишком сильно», — добавил эксперт.

Кроме того, уровень инфляции сейчас держится вблизи исторических минимумов, по итогам 2016 года он составил лишь 5,4%, напомнил эксперт. «Признаков усиления ценового давления также не наблюдается, за неполный январь 2017 года цены выросли всего на 0,1% против +1% за аналогичный период годом ранее. В таких условиях необходимость в борьбе с ценовым давлением отсутствует», — говорит аналитик.

Таким образом, ЦБ РФ с высокой долей вероятности оставит все как есть, прогнозирует Мельников. «Рубль вряд ли на это продемонстрирует какую-либо реакцию — традиционно решения нашего Центробанка имеют крайне ограниченное влияние на курс пары рубль/доллар и евро/рубль. Скорее всего, на протяжении всего дня доллар будет держаться вблизи отметки 60 рублей, евро стабилизируется чуть ниже 65 рублей», — предполагает эксперт.

3 февраля состоится очередное заседание Совета директоров ЦБ, где будет принято решение о величине ключевой ставки. Сейчас величина ключевой ставки составляет 10%.