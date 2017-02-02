Ростов-на-Дону, 2 февраля, 2017, 11:22 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» объявил о старте продаж билетов на домашний матч Лиги Европы УЕФА. Также стали известны расценки. Так, предстоящая футбольная баталия между жёлто-синими и «Спартой» из Праги обойдется болельщикам ничуть не дешевле матча с «Баварией», который прошёл в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 февраля, нижняя граница стоимости билетов всё-таки более приемлемая, чем на игру с немцами, но верхняя — не изменилась.

Vk.com/fcrostov Болельщики

Так, место на трибуне ростовского стадиона «Олимп-2» обойдется минимум в 800 рублей (но эти билеты не достать — прим. ИА REGNUM), а максимум за билет настоящий футбольный фанат должен выложить 10 тыс. рублей. Отметим, что также стоили самые дорогие билеты на матчи «Ростова» с «Атлетико» из Мадрида и «Баварией» из Мюнхена. Хотя тогда стоимость была обусловлена высоким статусом команд.

Также известно, что продажа билетов будет проходить в три этапа: со 2 по 5 февраля, затем с 6 по 10 февраля. Продажа билетов общей квоты в кассах стадиона «Олимп-2» начнется 10 февраля. Как и прежде первыми приобрести билеты смогут обладатели сезонных абонементов.

Напомним, «Спарту» из Праги в рамках 1/16 Лиги Европы УЕФА ростовчане примут 16 февраля, ответный состоится на выезде 23 февраля.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, «Ростов» набирает игровую форму в Турции. В Белеке уже прошло два товарищеских матча. С польской «Ягеллонией» жёлто-синие разошлись миром — 2:2, а словацкую «Жилину» разгромил — 3:1.

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