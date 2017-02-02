Москва, 2 февраля, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Благожелательная реакция в России на возможные перемены в международной политике США указывает ошибочность предположения о «раскручивании» антиамериканизма в утилитарных целях. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 февраля заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на круглом столе в Совете Федерации, посвященном российско-американским отношениям при новой администрации США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Реакция в России на перемены в США, — а реакция безусловно заинтересованная и благожелательная, — развеивает тот миф, который долгое время пытались нам навязать или в отношении России распространить», — заявил Косачев.

Этот миф «заключался в том, что якобы в России осознанно раскручивается антиамериканизм в сугубо утилитарных целях, чтобы отвлечь население от внутренних проблем, свалить все трудности на внешний фактор», указал сенатор.

Такое предположение многократно отвергалось и разоблачалось президентом России, который указывал, что внутренние проблемы России, прежде всего, вызваны и внутренними причинами. Кроме того, опросы населения показывают, что граждан волнуют темы, которые никто не связывает с внешним воздействием, подчеркнул председатель комитета Совфеда по международным делам.

«Тем не менее расхожий штамп кочевал из одного исследования в другое, повторялся многими как очевидность. И на мой взгляд, теперь этот миф рухнул. Реакция в России, и в том числе среди политиков, реакция, подчеркну еще раз, совершенно точно не описываемая термином «эйфория», но тем не менее реакция заинтересованного ожидания, показывает, что в нашей стране от конфронтации все устали, что никакой заданности на антиамериканизм не было, и уж тем более не было таких масштабов, каких достигла в период смены команд США русофобия», — заявил Косачев.