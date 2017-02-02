Сургут, Югра, 2 февраля, 2017, 11:16 — ИА Регнум. В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего воспитанника спецшколы для трудных подростков, которого соученики называли «смотрящим». Ему предъявлено обвинение в истязании и вымогательстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

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По версии следствия, обвиняемый в разные периоды 2016 года систематически избивал другого несовершеннолетнего воспитанника учреждения. Истязания продолжились и в 2017 году — в один из дней января обвиняемый, находясь в помещении душевой, из крана облил ноги потерпевшего горячей водой, причинив ему термический ожог обеих стоп. Кроме этого, установлено, что в ноябре 2016 года обвиняемый под угрозой применения насилия требовал от потерпевшего передать ему денежные средства в сумме 1500 рублей.

Также проводится проверка по заявлению мамы несовершеннолетней воспитанницы спецшколы, утверждающей, что «смотрящий» изнасиловал ее дочь. Будут тщательно проверены заявления других родителей воспитанников спецшколы, против которых, по уверению детей, обвиняемый совершал противоправные действия.

В настоящее время подозреваемый задержан. Готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ужасы жизни в спецшколе Сургута стали известны 23 января, когда в следственный отдел СКР обратились родители ребенка, сообщившие о физическом насилии и вымогательстве денег в спецшколе. Их сын был госпитализирован на четвертый день якобы после пыток горячей водой с серьезными ожогами. В спецшколе ему не оказывали, по словам родителей, элементарной медицинской помощи и продолжали издевательства уже над раненым. Кроме того, подросток рассказал родителям, что ошпарил горячей водой и избил его «смотрящий», который требовал с него в разное время 1,5 и 5 тысяч рублей. Пострадавший неоднократно сбегал из спецшколы, звонил родителям в Югорск, они приезжали, пытались разобраться, но безрезультатно.

Тем временем уполномоченный по правам ребенка Югры Татьяна Моховикова сообщила СМИ о предварительных результатах служебной проверки. В ее версии, пострадавший ребенок ошпарился сам. Накануне он самовольно покинул спецшколу, обморозился, решил погреть ноги. К госпитализации подростка привел ожог после обморожения, а не побои и издевательства.

Тогда в следственный отдел поступило заявление от другой родительницы, сообщившей, что ее несовершеннолетняя дочь, также пребывающая в спецшколе, подвергалась в стенах учреждения сексуальному насилию.

Причем именно из этой спецшколы в октябре 2015 года был совершен массовый побег 12 воспитанников. За что в феврале 2016 года были привлечены четыре сотрудника данной школы к дисциплинарной ответственности. Все они уволены, в том числе директор и зам по воспитательной работе. Однако новые руководители спецучреждения не изменили ситуацию: дети продолжают сбегать из исправительного учреждения.

Вчера стало известно, что четверо нынешних сотрудников службы режима сургутской спецшколы уволились по собственному желанию. «Люди уволились сами, потому что на сегодняшний день устали от тех вопросов, которые им задают, устали от того состояния вокруг школы, атмосферы, которая создается. Написал заявление еще один из трудовиков. Уходят не худшие кадры», — прокомментировал ситуацию «СургутИнформ ТВ» директор спецшколы Андрей Сенин.

По словам Сенина, 17-летний обвиняемый некоторое время был ответственным за дисциплину в спецшколе. «У нас есть школьный совет, в котором распределены роли, есть определенные задачи у детей, которые отвечают за определенные вещи: кто-то за массовый сектор, кто-то за дисциплину, кто-то за порядок, в частности, А. отвечал за дисциплину и порядок до октября», — пояснил директор спецшколы.