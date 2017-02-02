Москва, 2 февраля, 2017, 11:14 — ИА Регнум. В текущем году российская сторона поставит в Китай десять многофункциональных истребителей Су-35. Передача самолетов будет произведена в рамках договора, заключенного ранее, передает 2 февраля радиостанция «Говорит Москва».

Су-35

Как пояснил источник в сфере военно-технического сотрудничества РФ с другими государствами, сумма контракта составляет примерно $2 млрд. В общей сложности КНР приобретает у России 24 истребителя, поставка 4 из них уже состоялась. В данный момент речь идет о второй партии машин. Еще 10 самолетов будут отправлены в Китай в будущем году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что истребители Су-35, предназначенные для поставки в Китай, строятся на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре. Изначально начать поставки планировали в 2017 году, однако позже было принято решение ускорить этот процесс — первые истребитель отправились в Китай в декабре 2016 года.

Многоцелевой российский истребитель поколения 4++, Су-35 оснащен двигателями с изменяемым вектором тяги и бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Самолет способен развивать скорость до 2,5 тысячи км/ч и преодолевать расстояние в 3,4 тыс. км. Боевой радиус истребителя достигает около 1,6 тыс. км. На борту Су-35 имеется пушка калибра 30 мм и 12 точек подвески для бомб и ракет.