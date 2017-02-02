Ярославль, 2 февраля, 2017, 11:11 — ИА Регнум. Председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Килипченко написал заявление об уходе по собственному желанию как с поста председателя, так и члена комиссии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам Килипченко.

Yaroslavl.izbirkom.ru Олег Килипченко

Заявление написано на имя врио губернатора Дмитрия Миронова, который и выдвинул Килипченко в состав облизбиркома. Килипченко просит освободить его от должности с 6 февраля. Причину своей отставке корреспонденту ИА REGNUM он объяснил сложностями во взаимоотношениях с отдельными руководителями.

«Причина — ряд проблемных вещей во взаимоотношении с отдельными руководителями после кампании 2016 года (выборы в Госдуму РФ — ИА REGNUM ). Это и решение по кандидату Тарло, когда я принял решение исполнить решение Верховного суда, который восстановил его в качестве кандидата, хотя можно было делать это не сразу. Стал накапливаться негатив, который пытались использовать на разных уровнях. Сложно в такой ситуации работать. Внешне это нигде не проявлялось, с партиями и общественными организациями был выстроен конструктивный диалог. К сожалению, мне так и не удалось перестроить до конца систему. Интересы различных сторон для многих сотрудников аппарата и для некоторых членов избиркома остались определяющими», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Килипченко.

Отставка Килипченко происходит накануне серии важных избирательных кампаний в регионе. Осенью предстоят выборы губернатора Ярославской области и депутатов муниципалитета Ярославля.

Интересно, что на своем посту Олег Килипченко был переизбран только что — в декабре 2016 года.