Тосно, Ленинградская область, 2 февраля, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Тело мальчика, 2002 года рождения, обнаружено вечером 1 февраля в квартире дома в поселке Никольское Тосненского района Ленинградской области. Об этом сегодня, 2 февраля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по 47-му региону.

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«Признаки насильственной смерти на теле школьника не найдены. Труп мальчика направили в морг для установления точной причины смерти», — сказали в пресс-службе ведомства.

Погибший учился в 9-м классе одной из местных школ.

«Мальчик пришел к бабушке в гости после школы. Потом она обнаружила его на кухне мертвым», — добавили областном управлении СКР.

Проводится проверка, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело.