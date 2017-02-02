Чунцин, Китай, 2 февраля, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Зажженная петарда, брошенная в люк, стала причиной взрыва канализации в одном из жилых районов Чунцина. Детонация канализационной системы привела к серьезным разрушениям дорожного покрытия — куски асфальта и бетона были подкинуты на высоту более метра, в результате чего травмы получили 8-летняя девочка и ее родственники.

meineresterampe Петарды

Как установила полиция Чунцина, взрыв произошел из-за того, что ребенок кинул петарду в канализацию через отверстие в люке, несмотря на запрещающие символы, нанесенные на крышку люка. Спустя несколько секунд раздался взрыв. Куски бетона и асфальта травмировали ребенка и еще двух девушек — родственниц девочки, пишет «Наньцзао жибао».

В настоящее время все трое граждан КНР находятся в больнице, врачи сообщили, что их жизни ничто не угрожает. Известно, что у ребенка и одной из девушек сломаны руки. Власти города приступили к ликвидации последствий аварии.