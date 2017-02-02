Якутск, 2 февраля, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Есть ли результат у проводимой в республике антиалкогольной кампании, какие ещё запреты на торговлю алкоголем намерены наложить в республике, чего боятся в якутском селе Качикатцы и почему рядом с санаторием разлилось фекальное озеро — в обзоре ИА REGNUM.

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Печальная статистика

Согласно официальной статистике МВД РФ, в 2016 году лиц, совершивших преступление в состоянии алкогольного опьянения, в Якутии стало больше почти на четверть — на 24,7%. Yaktimes.ru сообщает, что сейчас республика занимает первое место в России по удельному весу преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, — 57,8%.

Согласно официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики, в регионе за 2016 год смертность от случайных отравлений алкоголем выросла более чем в два раза: с 42 случаев в 2015 году до 87 в 2016-м. И это на фоне сокращения общей смертности в Якутии с 8233 случаев до 8052.

Издание утверждает, что Якутию захлестнул вал нелегальной торговли спиртным со всеми сопутствующими факторами — ростом преступности, торговлей контрафактом и откровенной «палёнкой».

Глава Госалкоконтроля Матвей Лыткин предложил News.Ykt.ru смотреть на эту статистику очень внимательно: «Особо тяжкие и тяжкие преступления идут на спад. Пьяное вождение увеличилось в разы. И это дает скачок в целом по пьяной преступности».

На референдум через суд?

На фоне этой печальной статистики участники движения «Трезвая Якутия» продолжают настаивать на проведении референдума по вопросу ограничения продажи алкоголя в части расположения торговых точек. По информации News.Ykt.ru, они готовят обращение в суд, с помощью которого намерены добиться разрешения на проведение референдума, и мечтают о полном запрете продажи алкоголя в Якутии в частности и в России в целом.

По словам участника движения, члена координационного совета при главе Якутии по вопросам трезвого и здорового образа жизни и активного долголетия Каиргали Жумагазиева, основной вопрос референдума — расположение точек продаж спиртного. В случае, если Гордума одобрит его проведение, жители Якутска будут решать, на каком расстоянии от школ, больниц и других соцобъектов расположить алкомаркет — 300, 700, 1500 или 3000 метров.

«Это животрепещущий вопрос. У нас в республике идёт мощное трезвенническое движение. Народ отказывается от употребления спиртного. И надо предложить населению такого большого города, как Якутск, самим решить этот вопрос», — уверен Жумагазиев. Целью трезвеннического движения он называет полный запрет продажи спиртного по республике и по всей России.

«Запрет приведет к уменьшению продажи алкоголя в разы. Но это не означает полный запрет употребления. Если у человека юбилей, то он, допустим, может поехать в Тынду, купить там алкоголь или заказать в ресторане стол, но со своим алкоголем. Надо помнить, что алкоголь уносит ежегодно жизнь тысячи якутян», — подчеркнул общественник.

Против ниобия

Жители села Качикатцы Якутии против перевозки руды ниобия с Томторского месторождения через реку Лену. Как пишет YakutiaMedia, люди обеспокоены, что радиоактивный минерал может заразить реку, благодаря которой живет село. Представители компании «Восток инжиниринг», которая будет добывать редкоземельные металлы на Томторском месторождении, прийти на встречу селян с депутатами побоялись, сославшись на то, что пока не готовы ответить на вопросы общественности.

Для перевозки через Лену контейнеров с радиоактивными материалами в Качикатцах собираются строить речной порт. «Люди обеспокоены тем, что радиоактивный ниобий может отравить реку, которая их кормит и поит. Поэтому жители села категорически против нахождения такого вещества на их территории», — пояснил лидер общественного движения «Защитим реку Лену» и «Сир» Иван Степанов.

Селяне намерены получить как можно больше информации о способах транспортировки подобных минералов и объединились в совет, который поддержала администрация населённого пункта. Глава МО «Качикатский наслег» Ирина Оболкина заверила, что всё будет так, как скажет население наслега.

Депутат Якутии Пётр Аммосов предложил построить аэродром на территории месторождения, чтобы транспортировать руду до места переработки авиацией.

Санаторий у фекального озера

Рядом с санаторием «Абырал» в Сайсарском округе Якутска из-за прорыва трубы канализации образовалось фекальное озеро. Рядом также располагаются частные дома. Люди уже неделю ждут, когда проблему устранят, сообщило ИА SakhaNews. По данным издания, подобное «коммунальное безобразие» здесь происходит не первый год.

По словам заместителя начальника управления Сайсарского округа по ЖКХ Любови Шишмаревой, работы по устранению течи, образовавшейся в результате замерзания «спутника», должны завершиться к субботе-воскресенью. Сейчас прокладывается новый трубопровод-«спутник», производится откачка канализационных вод в районе насосной станции. «Спутник» мог замерзнуть в результате засора, а также отключения электричества, отметила она.