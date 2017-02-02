Москва, 2 февраля, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Допинг-проба российского боксёра Александра Поветкина, заслуженного мастера спорта РФ, получившего национальную премию «Звезда бокса» в номинации «Нокаут года» за бой с французом Йоанном Дюопа (17 декабря, Екатеринбург), дала положительный результат. Об этом сообщил представляющий интересы боксёра старший партнёр компании Forward Legal Алексей Карпенко, сообщает «Спорт-Экспресс».

Myfuture.com Тест на допинг

По словам Карпенко, в допинг-пробе «Б» обнаружен остарин. Анализ допинг-пробы проводился в лабораторий Лос-Анджелеса (США).

Допинг-проба Поветкина, протестированная в независимой лаборатории в городе Лозанне (Швейцария), дала отрицательный результат. Об этом сообщил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, сообщает «Р-Спорт».

»Подтвердили наличие остарина в пробе Б, но мы так и ожидали, потому что это тот же самый биологический материал. При этом есть независимая проба из лаборатории в Лозанне, результат в ней чистый», — заявил Рябинский.

Напомним, Поветкин в декабре должен был биться за звание временного чемпиона WBC с боксёром Бермейном Стиверном (Канада). Бой не состоялся, потому что в день, на который было намечено мероприятие, глава WBC Маурисио Сулейман заявил о применении Поветкиным допинга. Об этом, как он сказал, свидетельствуют данные допинг-теста российского спортсмена от 6 декабря.

В итоге Поветкин 14 декабря сразился с Дюопа и выиграл бой. На 1 февраля было назначено вскрытие его допинг-пробы «Б».