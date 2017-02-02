Вашингтон, 2 февраля, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации (РФ) пытаются «посеять сомнения» по поводу законности Североатлантического альянса и Европейского союза. Об этом, как сообщает Business Insider, заявил генерал США в отставке и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, выступая на слушании комитета палаты представителей США по вооружённым силам.

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«Реальным центром тяжести является политическая воля крупных демократических держав, направленная на то, чтобы защищать евроатлантические институты, такие как НАТО и ЕС, — говорит он. — Именно поэтому РФ упорно работает над тем, чтобы посеять сомнения по поводу законности этих институтов и всего нашего демократического образа жизни».

При этом Петреус добавил, что развал таких структур якобы может сыграть на руку президенту России Владимиру Путину.

Перевод статьи на сайте ИноТВ.