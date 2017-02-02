Якутск, 2 февраля, 2017, 10:45 — ИА Регнум. На гектары Якутии из других регионов поступило пока только 7 заявок. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель министра имущественных и земельных отношений республики Нюргустана Пахомова, эти данные за 1 февраля и пока предварительны. Информация ещё уточняется, запрашиваются данные из районов.

Иван Шилов ИА REGNUM Гектары

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Между тем, проблема со смещением участков пока не решена. Напомним, когда земли раздавали жителям Якутии, оказалось, что в федеральной информационной системе неправильно применён перерасчёт координат местного значения в географические. Данные неправильно скорректированы, и поэтому людям предлагают заключать договора на землю не в том месте, где они хотели её получить.

«Пока явного продвижения в решении этой проблемы не видим, — пояснила Нюргустана Пахомова. — Что-то сделано, но некоторые проблемы ещё остаются».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы республики Егора Борисова, все неполадки в работе федеральной информационной системе, вызывающие смещение выдаваемых земель, Росреестр обещал решить до 1 февраля.

Смещение составляет 300−500 метров на северо-восток. «Когда мы проводим кадастровый учёт, и сведения кадастровые переходят в ФИС, они все смещены, все поголовно. Нет такого, чтобы ровно было», — сообщал о проблеме сотрудник отдела использования лесов, ведения ЕГАИС и администрирования платежей департамента лесных отношений республики Сергей Янков.

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