Вашингтон, 2 февраля, 2017, 09:47 — ИА Регнум. Сенаторы-республиканцы отложили голосование по кандидатуре на должность администратора Агентства по защите окружающей среды Скотта Приютта, после того как демократы бойкотировали заседание комитета, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

Бойкот заседания комитета по вопросам окружающей среды и общественным работам задержал утверждение в должности нового администратора. Сенатор-демократ Бен Кардин отметил, что не может поддержать кандидатуру Приютта по той причине, что он «отрицает научные данные об изменении климата».

На последних слушаниях комитета Приютт выразил сомнение по поводу теории глобального потепления, однако согласился поддержать некоторые проекты агентства, ведущиеся с 2009 года.

Республиканцы осудили бойкот демократами заседания комитета. Сенатор от Аляски Дэн Саливан охарактеризовал такое поведение как «сенаторскую истерику».

Напомним, во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп не раз подвергал критике политику в области защиты окружающей среды. По его мнению, теория глобального потепления является выдумкой цель которой ограничить развитие промышленного производства.