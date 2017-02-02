Вашингтон, 2 февраля, 2017, 09:41 — ИА Регнум. Нападающий сборной России Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона» (5:3).

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«Думаю, мы («Вашингтон») неплохо играли, — цитирует Овечкина «Спорт-Экспресс». — Мы не давали им ни одного шанса».

По его словам, игроки «Вашингтона» знали, что соперник будет действовать жестко.

«Мы справились с их игрой», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля клуб «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке переиграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая в Бруклине, завершилась со счетом 5:3.

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