Москва, 2 февраля, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал желание президента Украины Петра Порошенко провести референдум по вступлению страны в НАТО «ложной целью».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

В своем Twitter Пушков отметил, что вступление в НАТО — еще одна иллюзорная перспектива. «Продавец воздуха», — написал сенатор.

Ранее Порошенко заявил о планах Киева провести референдум по вопросу вступления Украины в НАТО. В интервью немецкой газете Berliner Morgenpost он сообщил, что вступление в «военный блок» готовы поддержать 54% населения страны.

Неоднократно ранее Порошенко называл путь сотрудничества с альянсом — «незыблемым, как Полярная звезда на звездном небе». По его словам, в настоящее время Киев вышел на «беспрецедентный и как никогда тесный уровень сотрудничества со странами — членами альянса».