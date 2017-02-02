Киев, 2 февраля, 2017, 08:54 — ИА Регнум. Польша не перестала быть партнером Украины на международном уровне, так как польские дипломаты на всех международных переговорах всегда поддерживают Украину, однако двусторонние отношения портятся — и причина не столько в правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), а в ее лидере Ярославе Качиньском. Такое суждение в интервью «24 каналу» выразил украинский политический эксперт Тарас Черновол, комментируя заявление Качиньского о том, что будущее отношений между Варшавой и Киевом оказалось под вопросом.

Fakt.pl А ведь всего три года назад Ярослав Качиньский прилетал в Киев поддержать переворот

«PiS — нормальная политическая сила. Просто ее генсек, который ни за что не отвечает и не имеет никаких серьезных влиятельных должностей, считает, что он может управлять страной. К сожалению, партия с этим смирилась. Даже президент Польши Анджей Дуда, который для Украины является интересным и хорошим лидером, боится без заявлений Качиньского сделать хотя бы шаг», — заявил эксперт.

В то же время политолог отмечает, что Украина в любой ситуации, которая, в частности, связана с Россией, будет иметь стопроцентную поддержку Польши. В отличие от Франции или Австрии, где против Украины выступают пророссийские силы. По словам Черновола, «в этом отношении на международном уровне Польша для нас не создает проблем. Поэтому не надо обострять ситуацию, ведь голос Польши нам нужен».

Однако, говорит политолог, пока Качиньский де-факто будет руководить Польшей, а там это будут терпеть, «у нас с ними всегда будут плохие отношения на двустороннем уровне». И при этом, по его убеждению, идти на какие-то уступки Польше не следует, так как благодарности со стороны Варшавы ожидать не стоит: «Качиньский требует какого-то публичного раскаяния или сноса всех памятников ОУН-УПА (организации, деятельность которых запрещена в РФ) и тому подобное. Это абсурд, который слушать не стоит. Поэтому надо смириться с тем, что хороших двусторонних отношений с польским руководством у нас в ближайшее время не будет».

Хотя, по его словам, надо использовать то, что Польша все равно является союзником Украины на международной арене, и не влезать в конфликты, как, например, с мэром Перемышля. Просто, подчеркивает Черновол, такие вещи надо научиться на определенный период игнорировать, поскольку «мы сейчас не в том состоянии, чтобы отвечать контракциями и контратаками на какие-то не совсем разумные польские заявления».