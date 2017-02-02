Москва, 2 февраля, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Рубль все же коснулся отметки 60,38, однако сегодня, 2 февраля, у российской валюты все шансы на рост, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Те факторы, которые изначально поддерживали укрепление пары USD/RUB, теперь будут давить на нее.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Во-первых, нефть. 1 февраля данные Минэнерго подтвердили внушительный рост запасов энергоносителя, и цены упали, но ненадолго. На рынок, в отсутствие новых факторов риска, вернулся спрос на Brent. Одной из причин восстановления цен стали сообщения России о том, что объемы добычи уже сокращены на 120 тыс. баррелей в день против прогнозируемых 100 тыс.

Более того, традиционно, февраль очень неплохой месяц для нефти по динамике. За последние 15 лет нефть падала лишь дважды в феврале. Средний прирост с 2000 года составил 5%, а за последние 10 лет — 4,1%. Обычно сезонный тренд роста нефти длится до апреля. Посмотрим, станет ли этот год исключением, но на 2 февраля поддержку рублю Brent окажет.

Во-вторых, доллар. Прошедшее заседание FOMC США заставило рынок усомниться в том, что ФРС пойдет на повышение ставки уже в марте. И вообще шансов на то, что в 2017 году ужесточение пройдет лишь в два этапа после заседания стало больше», — пояснила Афанасьева.

«Это удар по позициям доллара А значит, у USD/RUB есть шансы открыть торги «гэпом» вниз вблизи отметки 60,00», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 2 февраля Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро. Доллар США вырос к рублю на 22 копейки до 60,31 рубля, евро увеличился на 74 копейки — до 65,03 рубля. Стоимость бивалютной корзины составила 62,4349 рубля, она прибавила 45,98 копейки.