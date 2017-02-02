Москва, 2 февраля, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Торги по нефти 1 февраля завершились ростом на 1,63%. Цена на нефть сорта Brent после снижения в Азии до $55,33 перешла в рост, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов. К выходу отчета Минэнерго США баррель Brent стоил $56,18.

Q-pms.com Нефтяные вышки

Запасы сырой нефти на прошлой неделе увеличились на 6,47 млн баррелей, до 494,76 млн баррелей (прогноз был 3,3 млн баррелей). Запасы бензина повысились на 3,87 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 1,57 млн баррелей. Добыча нефти за прошлую неделю сократилась на 46 тыс., до 8,915 млн б/с.

Цена на нефть упала незначительно, так как участники рынка были готовы к увеличению запасов после отчета Американского института нефти (API), в котором было зафиксировано их увеличение на 5,8 млн баррелей.

После заседания FOMC и на фоне общего ослабления американского доллара цена на нефть обновила сессионный максимум на $56,79. Сегодня, 2 февраля, по Brent ожидается рост до $57,45/50 за баррель.