Москва, 2 февраля, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже открылись 1 февраля ростом по доллару и евро на фоне снижения нефтяных котировок в Азии и ухудшения ситуации на востоке Украины (Авдеевка). Трейдеры сдержанно отреагировали на события на Украине, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

С достигнутого максимума 60,43 руб. курс доллара снизился до 60,07 руб., курс евро — с 65,14 до 64,70 руб. Рубль вышел в плюс через четыре часа после открытия торгов на фоне роста цен на нефть сорта Brent до $56,00.

Дополнительную поддержку российская валюта получила от проведенных аукционов Минфином РФ. Минфин на них разместил ОФЗ на сумму 30 млрд рублей. Спрос на два выпуска гособлигаций превысил предложение в 3,7 раза и составил 111,45 млрд рублей.

Перед выходом данных Минэнерго США рубль подешевел к доллару на 25 копеек. Против евро рубль торговался стабильно, поскольку курс евро снижался на рынке Форекс.

Запасы сырой нефти на прошлой неделе увеличились на 6,47 млн баррелей, до 494,76 млн баррелей (прогноз был 3,3 млн баррелей). Цена на нефть незначительно снизилась, так как участники рынка были готовы к увеличению запасов после отчета Американского института нефти (API), в котором было зафиксировано их увеличение на 5,8 млн баррелей.

Курс рубля и цены на нефть от падения сдержал дешевеющий доллар после заседания FOMC. По итогам заседания регулятор принял решение сохранить ставку федеральных фондов в диапазоне 0,5−0,75% годовых. В пресс-релизе не было намеков на то, когда можно ожидать следующего повышения основной ставки.

Сегодня, 2 февраля, баррель Brent стоит $56,54. Ближайшая цель по нефти $57,50. Валютные трейдеры, оглядываясь на нефтяной рынок, заняли выжидательную позицию. Они ждут, когда Минфин РФ у себя на сайте опубликует объемы для покупок доллара США.

На дорожающей нефти и дешевеющем долларе после заседания ФРС по паре доллар/рубль ожидается умеренное снижение к уровню $59,85. Пока бочка нефти Brent стоит 3400 рублей. Российская валюта сильно не ослабнет.