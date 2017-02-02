Вашингтон, 2 февраля, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Главный советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон, остающийся по большей части за кулисами, начинает привлекать к себе все больше внимания из-за его влияния на новую администрацию, сообщает Associated Press.

Lepoint.fr Стив Бэннон

Так, он приложил руки, по мнению некоторых СМИ, ко всем решениям Трампа, начиная от запрета на въезд мигрантов до назначения Нила Горсача в Верховный суд.

«Стив — главный идеолог в администрации Дональда Трампа, и его точка зрения всегда имеет вес», — сообщает генеральный директор Newsmax и друг президента Кристофер Рудди.

Как главный советник Дональда Трампа, Бэннон играл не последнюю роль и в написании инаугурационной речи президента, а также в формировании его команды.

Напомним, Стив Бэннон является представителем крайне правого фланга Республиканской партии, его критикуют за антиисламские взгляды. Во время предвыборной кампании Трампа советник кандидата на должность президента в 2000 году от Республиканской партии Джона Кейсика Джон Уивер назвал Бэннона «расистом, крайне правого фашистского толка».

Внимание к Бэннону привлек факт его включения в Совет национальной безопасности, что, по мнению некоторых экспертов, беспрецедентно.