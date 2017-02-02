Якутск, 2 февраля, 2017, 09:28 — ИА Регнум. Законопроект Роскомнадзора о введении штрафов для граждан за ввоз и хранение санкционной еды, депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов счёл очень опасным. Своё мнение парламентарий высказал в блоге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Багаж

«Необходимо различать продажу «санкционки» в магазинах и еду в чемоданах и холодильниках. Неужели яблоки и сыр из-за границы «физические лица» везут в количествах, угрожающих отечественному сельскому хозяйству? Не верится», — комментирует инициативу депутат.

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Федот Тумусов также обращает внимание на фразу в законопроекте «с конфискацией или без»: «Это коррупционная лазейка, когда вопрос остается на усмотрение чиновника. В законопроекте открытым текстом прописано предложение «договориться».

Парламентарий недоумевает, как представители правоохранительных органов будут определять, является ли санкционным обнаруженный ими товар. «Как отличить польское яблоко в чемодане от, скажем, белорусского? Понятно, что если человек захочет провезти батон колбасы, то он снимет все наклейки. Значит — дополнительная (и напрасная) работа таможне, очереди на границе, снижение туристической привлекательности России, ведь иностранцы, приезжающие к нам, тоже могут везти с собой еду перекусить иди подарить — у них ее предлагается отбирать: такое вот «добро пожаловать», — перечисляет странности законопроекта Федот Тумусов. А наказание за хранение, уверен он, ведет к абсурдным обыскам холодильников, и это только ударит по престижу полиции.

«Обычные граждане не должны разбираться в тонкостях государственных запретов: из какой страны что можно, из какой нельзя. А мы не должны их заставлять это делать. Экономического вреда для России от такого законопроекта будет много, а пользу никто не считал, и вряд ли она есть. Мы должны стремиться к облегчению жизни граждан, а не к новым запретам», — подытожил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, предусматривающий штраф за хранение и перевозку запрещенных к ввозу в Россию товаров, разработали специалисты Роспотребнадзора.

«Реализация, хранение, транспортирование товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой», — говорится в документе. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей размер штрафа составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 70 тыс. до 100 тыс. рублей.