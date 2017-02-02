Мельбурн, Австралия, 2 февраля, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Беседа президента США Дональда Трампа с премьер-министром Малкольмом Тернбуллом стала для него «худшей за день», пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Nate Steiner Разговор по телефону

По их словам, разговор с Тернбуллом 28 января стал для Трампа «пока самым худшим». В тот же день он пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным и лидерами еще двух стран. Причем разговор был сильно сокращен по времени: он закончился по инициативе Трампа через 25 минут, тогда как на него был выделен час.

С Путиным Трамп проговорил весь час, который был заложен графиком. Уточняется, что в ходе беседы Трамп обвинил руководство Австралии в попытках экспортировать «новых бостонских террористов». Так он охарактеризовал соглашение о переселении беженцев с островов Манус в Папуа — Новой Гвинее и Науру в США.

Со своей стороны премьер-министр Австралии назвал разговор с Трампом «откровенным», заявив, что не намерен к нему что-то добавлять. «Эти разговоры ведутся прямо, откровенно, частным образом», — сказал Тернбулл журналистам.

Разовое соглашение между властями США и Австралии о переселении беженцев с ряда островов, куда они отсылаются из Австралии, ранее было подписано президентом США Бараком Обамой. Беженцы, которых не принимает Австралия согласно своей политике, живут в специальных центрах в карликовом государстве Науру или на острове Манус в Папуа — Новой Гвинее.