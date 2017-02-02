Пекин, 2 февраля, 2017, 07:52 — ИА Регнум. Согласно докладу на конференции ООН по торговле и развитию, опубликованному накануне, в ситуации существенного сокращения притока прямых иностранных инвестиций (FDI) в мировую экономику и в особенности в экономики азиатского региона, Китай нарастил привлечение прямых иностранных инвестиций в 2016 года на 2,3% по отношению к 2015 году, сообщает 2 февраля «Чжунго синьвэнь».

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По приведенным изданием данным, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Китая в абсолютных значениях достиг 139 млрд долларов США, достигнув третьего показателя в мире. Примечательно, что общемировой объем FDI в 2016 году упал на 13% до 1,52 трлн долларов США. Среди них FDI в экономически развитые страны упали на 9% по отношению к 2015 году, составив 872 млрд. долларов США. При этом, объем FDI в развивающиеся страны просел на 20% до 600 млрд долларов США.

Первые два места в рейтинге крупнейших получателей FDI заняли США и Великобритания с 385 млрд и 179 млрд долл. США соответственно. При этом, Великобритании удалось стремительно подняться с 12 места в 2015 году.

По приведённым оценкам, в 2017 году ожидается некоторая нормализация ситуации с прямыми иностранными инвестициями при прогнозируемом росте на 10%.