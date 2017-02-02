Москва, 2 февраля, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Российское министерство обороны выразило протест украинскому военному атташе в связи с тем, что в Чёрном море рядом с двумя буровыми вышками России в опасной близости дважды пролетел украинский Ан-26. Украинскому представителю была вручена соответствующая нота протеста. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 1 февраля.

Ан-26

«В среду [1 февраля] вечером в Минобороны России был приглашён атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в РФ для вручения военно-дипломатической ноты», — сказал Конашенков.

Конашенков пояснил, что самолёт Ан-26 совершил опасные облёты буровых вышек «Таврида» и «Крым-1». Это произошло 1 февраля с 11:30 до 12:00 мск. Два облёта украинский самолёт провёл на предельно низкой высоте и тем самым подверг опасности работающих на вышках людей и оборудование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в штабе Черноморского флота России заявили, что 1 февраля Ан-26 (бортовой №53) сделал два явно провокационных захода на предельно низкой высоте на буровые вышки «Таврида» и «Крым-1» в Чёрном море на российской территории. При повторном облёте сотрудник охраны буровой платформы выпустил несколько сигнальных ракет для предотвращения столкновения самолёта с вышками.

В результате пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко и украинский министр обороны Степан Полторак сделали заявление, что АН-26 якобы подвергся обстрелу из стрелкового оружия с буровых вышек.

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