Вашингтон, 2 февраля, 2017, 07:36 — ИА Регнум. Американский продюсер и сценарист Майкл Де Лука намерен создать фильм, повествующий об отношениях основателя группы Beatles Джона Леннона и японской художницы-авангардистки Йоко Оно. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Ottawacitizen.com Джон Леннон и Йоко Оно

«История сфокусируется на живых и актуальных темах любви, мужества и активизма в США — с целью вдохновить современную молодежь отстаивать и иметь четкое представление о мире, который они хотят», — отмечает продюсер.

В настоящее время Майкл Де Лука работает над проектом вместе с Йоко Оно. Сценарий к картине, по данным издания, напишет Энтони Маккартен, ранее работавший над фильмом «Вселенная Стивена Хокинга». Среди известных работ Майкла Де Луки такие фильмы, как «Плутовство», «Блэйд», «Социальная сеть» и «Человек, который изменил всё».

Знакомство Леннона и Оно произошло в 1966 году в Лондоне. В 1968 году они стали жить вместе, а в 1969 году заключили брак. После свадьбы музыкант изменил свое второе имя Уинстон на Оно, и его стали звать Джон Оно Леннон.