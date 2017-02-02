Сеул, 2 февраля, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон вместе с Южной Кореей будет бороться с ядерной и ракетной программами КНДР, в том числе с помощью размещения системы ПРО, сообщает Reuters.

Корея

«Я буду говорить с ними о THAAD», — поделился информацией Мэттис до своей посадки в Сеуле, подтверждая планы о развертывании противовоздушной обороне на границе с КНДР.

Данные планы не устраивают Китай. По мнению Пекина, установка системы THAAD нарушит баланс сил в регионе.

Напомним, планы по размещению системы противовоздушной обороны THAAD на территории Южной Кореи были озвучены еще прежней администрацией, против этого шага также выступила Россия.

В совместном заявлении, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в июне 2016 года, говорится о решительном неприятии планов по развертыванию ПРО в Южной Корее.