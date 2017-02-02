Пекин, 2 февраля, 2017, 07:27 — ИА Регнум. «Китай по-прежнему остается двигателем глобальной экономики, способным и в дальнейшем обеспечивать миру рост», — заявил в интервью китайской газете «Женминь жибао» индийский синолог профессор Б.Р.Дипак.

Шанхай. КНР

Известный индийский специалист по Китаю Дипак заявил, что в 2016 году китайская экономика выросла на 6,7%, что в общемировом вкладе в рост экономики составляет внушительные 33,2%. На фоне слабого восстановления мировой экономики, эта цифра имеет серьезный вес. При этом, вклад Соединенных Штатов в рост мировой экономики составил лишь четверть от китайского. На основании этих данных Дипак пришел к выводу о локомотивной роли Китая в росте глобальной экономики.

«Занимая второе место в системе глобальной экономики, Китай оказал существенное влияние на трансформацию глобальной системы управления», — полагает профессор. Он также пришел к выводу, что Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, фонд Шелкового пути и ряд других структур являются серьезными рычагами управления.

Дипак также отметил, что проект «Один пояс, один путь» действенно влился с русло экономической глобализации, содействуя мирному сотрудничеству, открытости, терпимости, и взаимному обогащению.

Стоит отметить, что Дипак становился лауреатом высшей китайской литературно-образовательной премии. Является выпускником Пекинского Университета. Также в качестве младшего научного сотрудника Университета Джавахарлала Неру, он проходил обучение в Академии общественных наук КНР. Дипак широко известен за его книги, посвященный китайско-индийским отношениям.