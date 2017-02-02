Лондон, 2 февраля, 2017, 06:17 — ИА Регнум. Цена нефти марки Brent на мировых нефтяных рынках за день добавила 2,2%, стоимость барреля вплотную подошла к отметке в $57, передает Associated Press 2 февраля.

Lukoil.ru Нефтяная скважина

Стоимость барреля нефти марки Brent к окончанию торгов в Лондоне составила $56,80, за сутки цена выросла на $1,22.

Отмечается, что на рост котировок повлиял отчет ОПЕК — в январе картель сократил объем добычи более чем на 1 млн баррелей в день. Тем не менее, рост пока очень нестабильный, и сдерживается ожиданием отчета Министерства энергетики США о запасах нефти в Соединенных Штатах.