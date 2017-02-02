Нью-Йорк, США, 2 февраля, 2017, 06:04 — ИА Регнум. Сегодня все основные индексы фондового рынка США закрылись в небольшом плюсе, сообщает Associated Press 2 февраля.

Котировки

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 26,85 пункта (0,1%), до 19 890,94 пунктов. Индекс S&P 500 вырос на 0,68 пункта, до 2279,55 пунктов. Композитный индекс Nasdaq вырос на 27,86 пункта (0,5%), до 5642,65 пунктов.

Трейдеры отмечают, что рост индексов пока нестабильный, но настроены «оптимистично» — рынок прервал падение, которое длилось много дней подряд, в связи с принятием президентом США «антииммигрантского» указа, до этого — в связи с опасностью «торговой войны» с Мексикой.