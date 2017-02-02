Нью-Йорк, США, 2 февраля, 2017, 05:30 — ИА Регнум. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил, что США «никогда не признают» Крым российской территорией, передает Associated Press 2 февраля.

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По словам Ельченко, в этом его заверила постпред США Никки Хейли, и представитель Украины «абсолютно удовлетворен».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ельченко заявил, что президент Украины Петр Порошенко в феврале может нанести официальный визит в США, в ходе которого проведет встречи в Вашингтоне и примет участие в дебатах Совета Безопасности ООН на тему конфликтов в Европе.