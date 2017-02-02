Вашингтон, 2 февраля, 2017, 05:06 — ИА Регнум. Центральное командование США (ЦЕНТКОМ) признало возможные потери среди гражданских лиц, включая женщин и детей, в результате рейда военных США против боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в южном Йемене, передает Reuters 2 февраля.

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«Известно о возможных жертвах среди гражданского населения, по всей видимости, в результате атаки с воздуха, осуществленной для помощи силам США», — говорится в заявлении ЦЕНТКОМа.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января в результате рейда в провинции Аль-Байда, по информации военных, были убиты 14 боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и один военнослужащий армии США. Местные медицинские работники заявляют о гибели 30 человек, в том числе 10 женщин и детей.