Екатеринбург, 2 февраля, 2017, 11:02 — ИА Регнум. Пожалуй, каждому знакома бесконечная вереница повторяющихся будней. Знаменитый американский фильм «День сурка» возвращается на большое экраны. Так, в Екатеринбурге сегодня, 2 февраля, можно будет увидеть отреставрированную версию киноленты.

Цитата из к/ф «День сурка». Реж. Гарольд Рэмис. 1993. США Фил и Рита

Мероприятие состоится в кинотеатре «Салют» в 19:30. Фильм покажут в оригинале с субтитрами. Организует ретроспективный показ кинокомпания «Иноекино». Сегодня аналогичные мероприятия пройдут также в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Гильдия сценаристов США включила «День сурка» в сотню лучших сценариев всех времен — эта история неизменно приводится в огромном количестве современных учебников по драматургии как эталон. Словосочетание «день сурка» давно стало нарицательным. Но главное — фильм по-прежнему жив, здоров, и каждый его просмотр дарит незабываемые эмоции. Как в первый раз.

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