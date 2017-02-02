Новосибирск, 2 февраля, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Сегодня, 2 февраля, в Новосибирске в кинотеатре «Победа» пройдет ретроспектива знаменитой американской комедии «День сурка» режиссера Гарольда Рэмиса.

Цитата из к/ф «День сурка». Реж. Гарольд Рэмис. 1993. США Праздник

Организует мероприятие кинокомпания «Иноекино». Отреставрированную версию фильм покажут на оригинальном языке с субтитрами. В этот день киноленту смогут увидеть также москвичи, петербуржцы и новосибирцы.

«Вопросы, которыми задается зритель картины: «а что бы я стал делать на месте героя», непосредственно ведут к пониманию, что во многом мы все на его месте. Чем, как не бесконечно повторяющимся «днем сурка» оказываются будни современного человека? День расписан почти по минутам, смысл происходящего лишь только угадывается…

Но главное тут — это не проходящее ощущение «я этого не выбирал», «у меня нет выхода», то есть ощущение навязанности бытия, навязанности повторения», — рассуждал ранее о фильме психоаналитик и креативный директор ИА REGNUM Дмитрий Третьяков.

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