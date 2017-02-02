Москва, 2 февраля, 2017, 07:00 — ИА Регнум. Сегодня, 2 февраля, в Москве состоится ретроспективный показ одного из самых знаменитых американских фильмов «День сурка» режиссера Гарольда Рэмиса. Отреставрированную версию ленты покажет кинокомпания «Иноекино», передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «День сурка». Реж. Гарольд Рэмис. 1993. США День сурка

Показ состоится в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» по адресу Комсомольский пр., 21/10 в 19:30. «День сурка» можно будет увидеть в оригинале с субтитрами. В этот день показы также состоятся в Санкт-Петербурге, Новосибирские и Екатеринбурге.

В фильме рассказывается история Фила Коннорса, самодовольного, скучающего от жизни ведущего прогноза погоды на ТВ. Каждый год он отправляется из Питтсбурга в городок Панксатони, чтобы присутствовать на празднике под названием «День сурка». В этот день здесь пробуждают из зимней спячки сурка (которого тоже зовут Фил), и по его поведению предсказывают погоду.

И вот грядет 2 февраля — и Фил Коннорс, который ненавидит все вокруг снова едет в Панксатони. Однако когда Фил провел репортаж и провел ночь в гостинице, он снова просыпается 2 февраля. Ему снова предстоит трансляция торжественного пробуждения сурка. И на следующий день всё снова повторится. Выхода из временной петли не предвидится — Фил прочно застрял.