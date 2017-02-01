Санта-Фе, США, 2 февраля, 2017, 00:19 — ИА Регнум. В США истребитель F-16 во время учений ошибочно открыл огонь по своим, в результате чего один военнослужащий погиб, ещё один получил ранения, передаёт Associated Press.

Robert Sullivan Истребители F-16 ВВС США

Инцидент произошёл на базе ВВС США Холломан в штате Нью-Мексико. Сообщается, что пилот истребителя по ошибке выпустил ракету «воздух — земля». Двое пострадавших военнослужащих были доставлены в госпиталь, где один из них позднее скончался.

Как передаёт телеканал ABC, Пентагон инициировал расследование обстоятельств произошедшего.