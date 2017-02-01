Москва, 1 февраля, 2017, 23:29 — ИА Регнум. Министерство обороны России вручило военно-дипломатическую ноту протеста пресс-атташе Украины в связи с провокацией самолета Ан-26 в районе российских буровых вышек в Черном море, сообщает пресс-релиз ведомства.

Ан-26 ВМС Украины

Украинскому атташе выражен протест Минобороны России на провокации украинской стороны, в ходе которых самолёт Ан-26 ВМС Украины 1 февраля с 11:30 до 12:00 сделал два опасных предельно низких захода на российские буровые вышки «Таврида» и «Крым-1», создав угрозу безопасности для их персонала и оборудования.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил об обстреле с российской буровой вышки украинского самолёта Ан-26 во время его тренировочного полёта.

Штаб Черноморского флота России опроверг заявления Киева и назвал их ложью и провокацией.