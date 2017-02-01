Дамаск, 1 февраля, 2017, 23:01 — ИА Регнум. Сирийская арабская республика может продавать в Россию овощи, фрукты, хлопок и текстиль и заинтересована в российском оборудовании, трубах и продукции химпрома, рассказал журналистам министр промышленности Сирии Ахмед аль-Хаму.

Politikus.ru Россия и Сирия

По его словам, Сирия также ждёт от России дерева, удобрений, бумаги и кормов. Сирийские пряжа, хлопок, обувь, предметы домашнего обихода и мебель и могут поставляться в Россию.

Аль-Хаму сообщил, что сирийское правительство работает над налаживанием торговых контактов с Россией. Уже сейчас подписываются российско-сирийские соглашения в области энергетики, сельского хозяйства, промышленности, транспорта и нефтедобычи.

Ближайшей задачей сирийского правительства является совместная с российскими коллегами разработка законов, постановлений и программ, особенно на фоне искренних отношений двух стран, сложившихся в процессе борьбы с террористами.