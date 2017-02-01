Ставрополь, 1 февраля, 2017, 22:23 — ИА Регнум.



Виктория Ивановская ИА REGNUM Центральный парк Ставрополя

Ставропольский край в 2017 году получит свыше 20 млн рублей из федерального бюджета на обустройство городских парков.

По этому показателю Ставрополье в числе лидеров в России наряду с Ростовской областью (около 25 млн рублей), Краснодарским краем (19,8 млн рублей) и Челябинской областью (19,1 млн рублей).

Средства будут предоставляться регионам на условиях софинансирования из местных бюджетов. Для Ставрополья предельный уровень софинансирвания составил 94%.

Ранее региональные власти сообщали, что в финансировании благоустройства нуждаются два парка Кисловодска и курортный парк Железноводска.

Всего получателями субсидии из федерального бюджета на эти цели станут 72 региона России. Им будет выделено 500 млн рублей

Средства выделены на поддержку обустройства городских парков, расположенных в городах с численностью населения до 250 тыс. человек, а также определён порядок контроля использования этих средств.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ставрополье также станет получателем значительных средств федерального бюджета на обустройство придомовых территорий по программе благоустройства городов. На эти цели краю выделено 609 миллионов рублей.

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70% бюджета программы будет затрачено на благоустройство дворов, и 30% пойдёт на благоустройство знакового объекта в муниципалитете.

Средства на реализацию федеральной программы должны быть освоены в течение пяти лет. Программа по благоустройству городов страны будет реализована с начала 2017 года. Бюджет программы составит 20 млрд рублей.