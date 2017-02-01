Донецк, 1 февраля, 2017, 22:17 — ИА Регнум. Украинские силовики возобновили артиллерийский обстрел Донецка, сообщил заместитель командующего ДНР Эдуард Басурин.

Результаты обстрела ВСУ

По информации Басурина, под обстрелом украинской тяжелой артиллерии находится Киевский район Донецка и промзона. Уточняется, что украинские силовики ведут огонь из 152-миллиметровых гаубиц. В Киевском районе города произведена частичная эвакуация его жителей. Таким образом, решение контактной группы по Украине о незамедлительном прекращении огня было проигнорировано силовиками Украины.

Напомним, контактная группа по Украине в Минске приняла решение о незамедлительном прекращении огня на территории Донбасса.

Напомним, с 29 января ситуация на линии соприкосновения украинских войск и вооруженных сил ДНР и ЛНР резко обострилась. Украинская сторона ведет массированные артобстрелы и пытается прорвать оборону подразделений ДНР и ЛНР.

Только за 29 и 30 января 2017 года, по данным разведки ДНР, потери украинских вооруженных сил в Донбассе составили 78 человек убитыми и 76 — ранеными.