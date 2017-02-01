Москва, 1 февраля, 2017, 22:12 — ИА Регнум. Общество с ограниченной ответственностью «Атиль Парковая», входящее в группу компаний «Инград» и являясь застройщиком, осуществляющим строительство в районе Северное Измайлово по адресу 11-я Парковая, д. 46 в Москве, обратилось в редакцию ИА REGNUM с опровержением статьи «В СКР разбираются с жалобой на коррупцию в Москве», размещенной в ленте ИА REGNUM.

Alan Levine Строительный материал

В соответствии с Законом о СМИ редакция публикует опровержение ООО «Атиль Парковая».

В указанной статье утверждается, что компания застройщик «Инград» незаконно осуществляет строительство многоквартирного жилого дома на площадке, расположенной по адресу ул. 11-я Парковая вл. 46 (кадастровый номер ЗУ 77:03:0005011:26).

Необходимо отметить, что ООО «Атиль Парковая» входит в Группу компаний «Инград» и является застройщиком, осуществляющим строительство указанного объекта.

В частности, в статье указано следующее:

— «Московские власти, нарушив градостроительное законодательство, не приняв к сведению проигранные девелопером суды, тем не менее одобрили планы застройщика компании «Инград» построить на специально зарезервированном под строительство детского сада земельном участке 22-этажный дом»;

— «Поэтому, утверждает муниципальный депутат, раз строительство жилого дома противоречит проекту планировки квартала, вместо внесения изменений в проект планировки с последующим проведением публичных слушаний, как того требует закон, проект планировки был просто отменен Постановлением правительства Москвы за подписью мэра Сергея Собянина. Проект планировки квартала был отменен через три месяца после выдачи ГПЗУ.

Все это свидетельствует о том, что данная застройка является незаконной…»

Согласно Постановлению Правительства Москвы от 16.11.2010 №1019-ПП «О создании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы» Градостроительно-земельная комиссия создана для оперативного решения вопросов в области градостроительной деятельности, инвестиционной деятельности, земельных отношений, осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

В соответствии с п. 9.1. Постановления Правительства Москвы от 25.05.2011 №229-ПП «О Порядке подготовке, утверждения, изменения (переоформления) и отмены градостроительных планов земельных участков» оформление проекта ГПЗУ осуществляется Комитетом по архитектуре и градостроительства города Москвы после одобрения соответствующего проекта Градостроительно-земельной комиссией города Москвы, Рабочей группой Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

ГПЗУ №RU77−191 000−018980 по адресу: 11-я Парковая улица, вл. 46 (кадастровый номер: 77:03:00050011:26) оформлен (утвержден Приказом Москомархитектуры №660 от 16.03.2016 г. ) на основании Решения Градостроительно-земельной комиссией города Москвы от 30.12.2015 г. (Протокол №45).

В соответствии с п. 10 (2) Постановления правительства Москвы №229-ПП от 25.05.2011 г. «О Порядке подготовки, утверждения, изменения (переоформления) и отмены градостроительных планов земельных участков» (в редакции Постановления Правительства Москвы №870-ПП от 15.12.2015 г. ) до вступления в силу правил землепользования и застройки подлежащие к внесению в градостроительный план земельного участка сведения о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению на земельном участке объектов капительного строительства определяются с учетом:

— Генерального плана города Москвы;

— территориальных и отраслевых схем;

— проектов планировки территории;

— Проектов межевания территории;

— технических регламентов;

— правовых актов Правительства Москвы об утверждении режимов использования земель и градостроительных регламентов на территориях зон охраны объектов культурного наследия;

— историко-культурного опорного плана;

— результатов публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки, одобренных Правительством Москвы;

— классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Минэкономразвития России № 540 от 01.09.2014 г.

На момент утверждения ГПЗУ №RU77−191 000−018980 по адресу: 11-я Парковая улица, вл. 46 (кадастровый номер: 77:03:00050011:26) Правила застройки и землепользования не утверждены правовым актом (Постановление Правительства Москвы №286-ПП от 19.05.2015 г. «О подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Москве»), 30.12.2015 г. на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (Протокол №45) принято решение об аннулировании проекта планировки территории кварталов 47−48, 49−50 района Северное Измайлово города Москвы (утвержден Постановлением Правительства Москвы №116-ПП от 19.02.2008 г. ), в границах которого расположен указанный земельный участок.

Согласно Генеральному плану города Москвы, утвержденному Законом г. Москвы от 05.05.2010 № 17, земельный участок по адресу: 11-я Парковая улица, вл. 46 (кадастровый номер: 77:03:00050011:26) расположен в зоне жилых районов и микрорайонов многоквартирной жилой застройки, подлежащей реорганизации.

В соответствии с п. 3 ст. 44 Градостроительного кодекса города Москвы проекты градостроительных планов земельных участков на не подлежащих реорганизации жилых территориях, разработанные в виде отдельного документа по заявлению правообладателей земельных участков, рассматриваются соответствующей окружной комиссией, представляются в установленном порядке на публичные слушания и на рассмотрение представительных органов соответствующих муниципальных образований.

Земельный участок по адресу: 11-я Парковая улица, вл. 46 (кадастровый номер: 77:03:00050011:26) расположен в зоне жилых районов и микрорайонов многоквартирной жилой застройки, подлежащей реорганизации, соответственно проведение публичных слушаний по проекту ГПЗУ согласно ст. 44 Градостроительного кодекса города Москвы не требуется.

На основании вышеизложенного, ГПЗУ №RU77−191 000−018980 по адресу: 11-я Парковая улица, вл. 46 (кадастровый номер: 77:03:00050011:26) получен Застройщиком в строгом соответствии с Генеральным планом города Москвы, а также нормами действующего законодательства РФ и г. Москвы.