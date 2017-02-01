Веллингтон, 1 февраля, 2017, 21:22 — ИА Регнум.



Каикоура

Землетрясение силой 5,1 балла ударило рядом с Каикоурой, сообщает издание Stuff. Несколько тысяч жителей сообщили, что почувствовали толчки.

Согласно отчету GeoNet, эпицентр землетрясения находился к северу от Окленда, недалеко от Каикоуры. Афтершоки зарегистрированы на глубине 16 км в 11:21 ночи по местному времени. По данным полиции, никто не пострадал. Новозеландцы активно обсуждали землетрясение в Twitter и Facebook и называли толчки «сильными» и «ощутимыми».