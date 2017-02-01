Ярославль, 1 февраля, 2017, 21:04 — ИА Регнум. Последовательность действий правительства Ярославской области при переходе на новую систему начисления стоимости коммунальных платежей и расчётов населения с поставщиками коммунальных услуг и ресурсов вызывает всё больше вопросов. У участников рынка создаётся устойчивое впечатление, что региональные чиновники лоббируют интересы частных компаний и игнорируют существующие современные практики. Именно к такому выводу можно прийти, глядя на то, как в Ярославской области формируется фактическая монополия недавно созданного АО «Ярославский областной единый информационно-расчетный центр» вместо предполагаемого федеральным законодательством формирования на конкурсной основе регионального реестра ИРЦ.

Wikipedia.org Велосипед Макмиллана, 1839—1840 годы

Согласно Указу № 564 от 9 ноября 2016 года временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Миронова «О создании Регионального информационно-расчетного центра Ярославской области», правительство области должно было определить организационно-правовую форму Регионального информационно-расчетного центра и принять решение о его создании. Тот же указ предписывает правительству «обеспечить взаимодействие организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами в Ярославской области, и ресурсоснабжающих организаций с Региональным информационно-расчетным центром Ярославской области, а также передать функции начисления, расчета и взимания платы за коммунальные услуги и содержание жилья от муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства в Региональный информационно-расчетный центр Ярославской области».

Видимо, как результат исполнения указаний главы региона на территории области было зарегистрировано АО «ЯроблЕИРЦ», принадлежащее двум физическим лицам, а региональным управляющим компаниям и коммунальным предприятиям представителями регионального правительства было настоятельно рекомендовано заключить договоры с этой компанией на невиданных условиях комиссии — 3,9%.

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Действия ярославских чиновников основываются на другой инициативе — рассматриваемых в Государственной думе РФ поправках в Жилищный кодекс. Текст законопроекта опубликован на сайте Госдумы и действительно предполагает передачу функции формирования единого платёжного документа за коммунальные услуги специализированным информационно-расчётным центрам. Под деятельностью ИРЦ понимается сбор сведений о начислениях платы, печать и доставка единого платежного документа, а также организация обмена информацией с банками и платежными агентами. При этом «расщепление» коммунальных платежей должно происходить на уровне кредитных организаций, без зачисления денежных средств на банковские счета ИРЦ. В этом и есть главная суть нововведений — деньги населения должны поступать напрямую поставщикам коммунальных услуг и ресурсов, не задерживаясь на счетах управляющих компаний и посредников.

Однако тот же документ не содержит требований о наличии в регионах лишь одного ИРЦ. Более того, законопроектом предусматривается, что формирование регионального реестра ИРЦ, т. е. включение в официальный список, должно осуществляться на основании конкурса. Ведение такого реестра ИРЦ субъекта РФ, включение и исключения сведений из него предписывается осуществлять органу государственного жилищного надзора. Но надо отметить, что право окончательного решения по этому вопросу законопроект оставляет за высшим должностным лицом субъекта РФ.

Формально действия ярославских чиновников не противоречат букве закона. Однако абсолютно непонятно, почему игнорируется существующая современная практика. Например, в Ярославле существуют как минимум два крупных информационно-расчётных центра, способных оказывать услуги в соответствии с законодательством. Один из таких ИРЦ принадлежит мэрии Ярославля. Оказывая практические услуги части управляющих компаний, чем, по сути, обеспечивает своё финансирование, этот ИРЦ является центром статистики и контроля, поскольку получает и обрабатывает информацию о всех начислениях коммунальных платежей в городе. Накопленная городским информационно-расчётным центром база данных уникальна. Каково её будущее? Её «попросят» передать в «ЯроблЕИРЦ»?

Другой такой крупный информационно-расчётный центр — НАО «РКЦ» — вообще был создан совсем недавно, в октябре 2015 года, при поддержке правительства области, Сбербанка России и с учетом позиции УФАС Ярославской области о едином платежном документе. Главной целью «Расчетно-кассового центра» было именно создание прозрачной системы прохождения информационных и финансовых потоков в жилищно-коммунальном хозяйстве региона. Т. е. центр работает именно так, как и требует федеральный закон — ни копейки денег не задерживается на счетах посредников. Вот только стоимость услуг «РКЦ» в разы меньше, чем у «ЯроблЕИРЦ».

Среди заказчиков НАО «РКЦ» — крупные ресурсоснабжающие организации, например, ОАО «Яргортеплоэнерго» и ОАО «Ярославльводоканал», управляющие компании Ленинского, Кировского, Красноперекопского, Заволжского и Фрунзенского районов города Ярославля, управляющая компания «Альфа групп» и др.

Официально комментировать ситуацию в мэрии Ярославля, естественно, не хотят. А вот сотрудники НАО «РКЦ» не скрывают своего непонимания действий чиновников.

«Когда мы создавали «РКЦ», то смотрели вперёд, прекрасно понимая, что прозрачность денежных потоков за коммунальные ресурсы и услуги — единственный выход из хаоса неплатежей в сфере ЖКХ. Работали совместно с правительством региона, решали технические проблемы со Сбербанком. Сегодня мы оказываем услуги по начислению коммунальных платежей более чем 400 тысячам ярославцев. Мы готовы предложить консолидацию абонентских служб других компаний. Это создаст так называемый биллинговый эффект, то есть существенно снизит суммарный уровень расходов на абонентское обслуживание населения. Это выгодно всем — и населению, и поставщикам. У нас были большие планы, и вдруг мы узнаём, что у правительства планы иные», — недоумевает генеральный директор НАО «РКЦ» Ольга Ломоносова.

В РКЦ надеются найти компромисс с правительством Ярославской области.

«Мы понимаем, что сложные ситуации требуют нестандартных решений. Со своей стороны мы готовы идти навстречу и уже подготовили предложение региональному правительству о вхождении области с состав акционеров в объёме 25%. Фактически это блокирующий пакет. Кроме того, мы предлагаем двум представителям правительства войти в состав совета директоров. Всё это, несомненно, обеспечит необходимый уровень прозрачности работы РКЦ, контроля со стороны власти и гарантий для населения и клиентов РКЦ», — заявила Ольга Ломоносова.

О какой-либо реакции со стороны правительства Ярославской области пока неизвестно. Сможет ли кто-то убедить ярославских чиновников не «изобретать заново велосипед»? Восторжествует ли здравый смысл? Это покажет лишь время.