Донецк, 1 февраля, 2017, 20:46 — ИА Регнум. На Донетчине подразделения ВСУ продолжают атаковать позиции армии ДНР, пытаясь выйти на трассу Ясиноватая — Макеевка. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 1 февраля во время пресс-конференции в Донецке заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

Dokonline.com Бойцы армии ДНР

По его словам, подразделения армии ДНР остаются на своих позициях. «Несколько дней назад украинские власти начали массированную атаку на населенные пункты: Ясиноватая, Горловка, Дебальцево, Гранитное, Новоазовск. Бои идут до сих пор по всей линии фронта. По состоянию на сегодняшний день все наши подразделения остаются на своих позициях. Тяжелые бои идут в районе Авдеевки, противник пытается выбить наших солдат с позиции, тем самым пробиться в тыл, организовать «котел» и выйти на трассу Ясиноватая — Макеевка», — сказал Захарченко.

Он считает, что Киев хочет воспользоваться обострением военной обстановки в Донбассе, поскольку Украина возглавила Совбез ООН. «Противник несет большие потери. За несколько дней было убито и ранено более 200 человек. Мы ситуацию контролируем. Поводов для беспокойства нет. Именно киевские власти развязали это кровавое побоище в Донбассе, которое унесло уже жизни несколько десятков человек. Порошенко все равно, кого убивать — своих или чужих. Ему все равно, какие потери будут в рядах ВСУ, а также среди мирного населения и какие разрушения эта война принесет. С сегодняшнего дня Украина становится председателем Совбеза ООН, и война в Донбассе — это дополнительный политический повод, который Киев может обратить в свою пользу», — считает Захарченко.

Глава ДНР полагает, что республика уже находится в шаге от победы, поскольку войска ДНР переломили ход войны. «Всем известно, что Украина уже собрала заседание по ситуации в Авдеевке. Это агония Украины. Западные СМИ уже пишут, что войну в Донбассе развязала Украина. Завтра уже об этом будут говорить западные лидеры. На сегодняшний день мы уже в шаге от победы, которая досталась нам нелегкой ценой. Но мы еще воюем, несем потери, еще не вся наша земля освобождена. Но это уже агония порошенковского режима и бандеровской власти. Ход войны мы уже переломили — политическим и военным путем. Нам известны фамилии украинских командиров, которые виновны в обстреле Макеевки, Куйбышевского и Киевского районов Донецка», — подытожил Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля назначенный Киевом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook написал, что российская сторона в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке.

«Только что российская сторона в СЦКК предоставила нам письменное подтверждение гарантий прекращения огня. Три дня невероятных усилий президента Украины, наших международных партнеров!» — проинформировал Жебривский.