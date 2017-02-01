Донецк, 1 февраля, 2017, 20:42 — ИА Регнум. Сегодня вечером, 1 февраля, в Донецке и Макеевке будет восстановлена подача воды. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом во время пресс-конференции в Донецке заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

Publicdomainpictures.net Водопроводный кран

«По ситуации, которая сложилась с водоснабжением. Сегодня около 20:00 ночи вода будет в полном объеме идти на всей территории Донецкой Народной Республики. Были собраны бригады добровольцев, которые понимали, что идут под обстрелом восстанавливать подачу воды. Эти добровольцы совершили подвиг, все сети подсоединены, сейчас идет накачка воды в резервуары», — рассказал Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в 9:30 в результате обстрелов со стороны ВСУ была обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Поврежден 3-й электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ). Подача воды на город Донецк, а также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью.