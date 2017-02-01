Киев, 1 февраля, 2017, 20:28 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что украинский президент Петр Порошенко — враг украинского народа. Такое заявление она сделала в интервью украинскому изданию «Новое время» сегодня, 1 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хорошо

«Мой враг тот, кто враг моему народу, кто делает хуже жизнь каждого человека. Когда простые люди говорят, что мы живём хуже с каждым днем. Да, я думаю, он — враг народа», — сказала Савченко.

Депутат подчеркнула, что будет бороться с Порошенко «всеми доступными законными методами и способами, в том числе политически».

Напомним, ранее Савченко уже назвала нынешнюю власть на Украине не менее преступной чем та, что была до государственного переворота в начале 2014 года.

Ситуация на Украине остается напряженной. После победы на выборах президента США Дональда Трампа над киевским режимом нависла реальная угроза потери поддержки со стороны Запада, по крайней мере США. Предпринятое украинскими властями очередное наступление в Донбассе, которое явно не приносит желаемого результата, может обернуться катастрофой для нынешних украинский властей.