Абу-Даби, 1 февраля, 2017, 19:51 — ИА Регнум. Министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Зайд аль-Нахайян поддержал решение президента США Дональда Трампа о введении временного запрета на въезд в США для жителей семи мусульманских стран, сообщает 1 февраля Associated Press.

Семья иммигрантов, прибывшая на остров Эллис, смотрит на статую Свободы

«Это временный запрет, он будет пересмотрен через три месяца, поэтому очень важно учесть именно эту деталь», — сказал глава МИД ОАЭ.

Абдалла бен Зайд аль-Нахайян подчеркнул, что США приняли «суверенное решение» в сфере миграционной политики.

«Некоторые из этих стран, попавших в список, столкнулись с внутренними проблемами… Эти страны должны разрешить эти проблемы… и обстоятельства, прежде чем пытаться решить данный вопрос с США», — добавил министр иностранных дел ОАЭ.

Напомним, указ «О защите страны от въезда иностранных террористов» от 27 января 2017 года, подписанный Трампом, предусматривает 120-дневный запрет на прием беженцев и 90-дневный запрет на въезд в США гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.