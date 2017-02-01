Мадрид, 1 февраля, 2017, 19:26 — ИА Регнум. «Украинский МИД заявил, что ответственными за нарушение режима прекращения огня на линии соприкосновения украинских вооруженных сил и пророссийски настроенных повстанцев являются последние, — пишет газета. — Наступление сепаратистов, предпринятое в начале нынешней недели, заставило Петра Порошенко прервать свой визит в Германию и вернуться на родину».

Tymoshenko.ua Юлия Тимошенко

Издание сообщает своим читателям, что «в связи с усилением противостояния на юго-востоке Украины, ее президент обратился с призывом к ЕС и США увеличить давление на Владимира Путина, чтобы заставить вести его переговоры с Киевом и отказаться от своего враждебного настроя Москвы по отношению к западным соседям. Порошенко считает, что для усиления давления Запад должен ужесточить санкции, наложенные на Россию».

Однако, отмечает московский корреспондент АВС Рафаэль Маньюэко, «как в США, так и в ЕС, все больше и больше слышны голоса, которые призывают к отмене антироссийских санкций».

«Этой позиции придерживается, например, бывший украинский премьер-министр. Юлия Тимошенко, лидер формирования «Батькивщина», отбыла в Вашингтон, — рассказывает автор. — Она планирует представить администрации Дональда Трампа мирный план, реализация которого даст возможность положить конец насилию в украинских сепаратистских регионах — Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках. Тимошенко рассчитывает добиться от США поддержки своей инициативы».

«Украинские власти и политическую элиту страны охватил страх, что мир забудет о них, и тогда конфликт на востоке государства остается «замороженным», как это произошло с Приднестровьем, Абхазией, Южной Осетией и Нагорным Карабахом, — резюмирует журналист. — Киев требует, чтобы соглашения, подписанные в Минске в феврале 2015 года, и предусматривающие проведение местных выборов с участием всех существующих на Украине партий, были выполнены. Чтобы был осуществлен вывод всех иностранных вооруженных сил из этого района и Киеву был возвращен контроль границы с Россией. Москва же и пророссийские сепаратисты обвиняют Киев в том, что он не продвигает законы об автономии двух мятежных анклавов, который также включен в соглашение в Минске».