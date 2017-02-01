Грозный, 1 февраля, 2017, 19:19 — ИА Регнум. В Чечне сегодня, 1 февраля, отмечали Всемирный день хиджаба. С этим праздником жительниц республики и всех женщин мира поздравил глава Чечни Рамазан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Женщина в исламе

Отмечая, что платок является составной частью одежды женщины, исповедующей ислам, Кадыров на своей странице в Instagram высказался за то, что ношение хиджаба не ущемляет чьх-либо прав и никому не мешает. По словам чеченского лидера, ношение хиджаба не имеет ничего общего с образом врага, который пытаются создать.

«Однако есть силы, которые осознанно пытаются создать образ врага из девушки в хиджабе. Авторы целого ряда публикаций идут при этом на явный обман, публикуя в своих материалах по данной теме фотографии женщин в чёрных одеяниях, закрывающих лицо паранджой», — написал Кадыров на своей странице в соцсети.

Как отметил глава Чечни, в последнее время отношение к хиджабам у народов различных стран меняется. В качестве примера он привел разрешение женщинам на ношение хиджаба как элемента военной формы в армии США, а также в полицейском ведомстве Шотландии.

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Напомним, на днях глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал высказывания министра образования Ольги Васильевой, которая считает, что ношение хиджабов необязательно в учебных заведениях, так как образование в России носит светский характер.

«Наркомания, пьянство, преступность, систематические посягательства преподавателей на половую неприкосновенность детей… Вот что должно беспокоить всех, кто воюет с хиджабами», — заявил оппонентам Кадыров.