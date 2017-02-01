Макеевка, ДНР, 1 февраля, 2017, 18:59 — ИА Регнум. Украинские силовики пытались сбить беспилотный летательный аппарат ОБСЕ над Макеевкой, при помощи ЗРК «Бук-М1», сообщает «ДАН» со ссылкой на оперативное командование ДНР.

Минобороны России ЗРК «Бук-М1»

Уточняется, что пуск зенитной ракеты был произведен с позиций в районе Авдеевки 31 января в 23:38 мск. В это время в воздушном пространстве района находился беспилотник миссии ОБСЕ, фиксировавший нарушения режима прекращения огня.

По информации «ДАН», фрагменты зенитной ракеты обнаружены в районе макеевской городской больницы №5 и в переулке Авиационный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Донбассе на Донецком и Мариупольском направлениях в ночь с 31 января на 1 февраля 2017 г. шли активные боевые действия. Из-за интенсивных обстрелов началась эвакуация населения из Авдеевки и Донецка.